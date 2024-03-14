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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هندرسون: ارتكبت خطأ بالذهاب إلى الدوري السعودي

هندرسون لاعب أياكس
هندرسون لاعب أياكس الحالي والاتفاق السابق

أكد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي أن تجربته بالانتقال إلى الدوري السعودي لم تكن موفقة.

وقال هندرسون في تصريحات تداولتها الصحف السعودية: " أدركت الآن أن كرة القدم تسير في دمي، الدوري السعودي يتطوّر ولكنه لايناسبني".

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الاتفاق السعودي يستقر على بديل جوردان هندرسون

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سر رحيل هندرسون عن الاتفاق السعودي

وأضاف نجم ليفربول السابق: " ارتبكت خطأً بالذهاب إلى الدوري السعودي.. الآن، أنا سعيد بمشروع أياكس امستردام ".

سبب رحيل هندرسون عن الاتفاق

وكان هندرسون قد انتقل إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، إلا أنه سرعان ما رحل عن الفريق بسبب عدم قدرته على التأقلم مع الأوضاع في المملكة العربية السعودية.

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