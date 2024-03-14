هندرسون: ارتكبت خطأ بالذهاب إلى الدوري السعودي

أكد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي أن تجربته بالانتقال إلى الدوري السعودي لم تكن موفقة.

وقال هندرسون في تصريحات تداولتها الصحف السعودية: " أدركت الآن أن كرة القدم تسير في دمي، الدوري السعودي يتطوّر ولكنه لايناسبني".

وأضاف نجم ليفربول السابق: " ارتبكت خطأً بالذهاب إلى الدوري السعودي.. الآن، أنا سعيد بمشروع أياكس امستردام ".

سبب رحيل هندرسون عن الاتفاق

وكان هندرسون قد انتقل إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، إلا أنه سرعان ما رحل عن الفريق بسبب عدم قدرته على التأقلم مع الأوضاع في المملكة العربية السعودية.