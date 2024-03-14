الجامع الأزهر يعقد لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات

بمشاركة طالبات من ٦ دول..

عقد الجامع الأزهر لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات، برواية حفص عن عاصم، بمشاركة طالبات من ست دول( إندونيسيا- ماليزيا- تايلاند- كمبوديا- بروناي-وروسيا). وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر،

قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر يولي الطلاب والطالبات الوافدات اهتماما كبيرا، ووجه بضرورة تقديم كل الدعم لهم، لذا حرصنا ولأول مرة على تقديم مقرأة خاصة لهن لتصحيح التلاوة لديهن ومحاولة العمل على إتقانهن التلاوة بالقراءات العشر، ولكن سنبدأ معهن برواية حفص عن عاصم.

أجمل هدية من شيخ الأزهر



من جانبها أعربت الطالبة موجدة توفيق، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية، من إندونيسيا، عن سعادتها بالمقرأة وحرص الأزهر وإمامه الأكبر على تعليمهن علوم التجويد وتصحيح القراءة لهن، مؤكدة أن هذه أجمل هدية من شيخ الأزهر لهن.



وتناول الشيخ إمام علي، رئيس قسم التجويد والقراءات بالجامع الأزهر، في المقرأة حكم الاستعاذة وصيغها وأحوالها من حيث الجهر والإسرار وأوجهها، واختتم ببيان حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة، ثم قام بتدريب الطالبات على ما تم شرحه لهن.



كان الجامع الأزهر قد عقد اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الظهر" رياض الصائمين"، بالظلة العثمانية، تحت عنوان"أحوال الصائمين ومنازل السائرين" شارك فيه الشيخ عبد الكريم جمال الدين، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد راشد، منطقة وعظ الدقهلية.

قال الشيخ عبد الكريم جمال الدين، أن رمضان هو شهر الطاعات والخيرات والبركات، وقد وسع الله على عباده في شأن الطاعة بأنواع الأعمال اليسيرة مع الأجور الكثيرة، فهو أفضل الشهور وأكرمها، فقد أنزل الله فيه كتابا مباركا في ليلة مباركة من شهر مبارك.







يواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.