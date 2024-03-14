إلهام علييف: آذربيجان أقرب الآن للسلام مع أرمينيا أكثر من أي وقت

أكد الرئيس الآذري إلهام علييف اليوم الخميس أن أذربيجان أقرب الآن إلى السلام مع أرمينيا أكثر من أي وقت مضى.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال علييف ، خلال كلمة له في منتدى باكو العالمي الحادي عشر تحت شعار "توحيد العالم الممزق" والذي تستضيفه العاصمة باكو حاليا ، : "إن السلام لم يكن أقرب من أي وقت مضى في تاريخ الاستقلال في جنوب القوقاز كما هو في الوقت الراهن ، وهذا نتيجة حرب قره باغ الثانية" .. وفقا لوكالة أنباء /أذرتاج/ الحكومية الأذرية.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان كانتا على خلاف حول إقليم (ناجورني قره باغ) قبل أن تعلن سلطات باكو في 19 سبتمبر الماضي السيطرة عليه وضمه إلى أراضيها.