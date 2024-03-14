تحرير 50محضر إشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين بحي شرق ومركزي ديروط وأبوتيج
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 50 محضر إشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بحي شرق ومركزي ديروط وأبوتيج وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لافتاً إلى ضرورة تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل بحي شرق ومركزي ديروط وأبوتيج خلال حملات بمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس رئيس مركز ومدينة أبوتيج وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ونوابهم ومسئولي الاشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وشرطة المرافق وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي حيث استهدفت تلك الحملات بعدد من شوارع ومناطق حي شرق كـ (منطقة نزلة عبداللاه وشارع الهلالي وشارع تقسيم البترول وتقسيم الخياط وشارع الجلاء وميدان الساعة وشارع الملك فيصل وقناطر ديروط وشارع الجيش وشارع الجلاء ، وطريق (أسيوط/سوهاج) بحري ، ومنطقة مستشفى ابوتيج النموذجي ، ومحكمة أبوتيج وحتى مسجد عبدالمنعم رياض وطريق (أسيوط/سوهاج) الزراعي قبلي وذلك تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.
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