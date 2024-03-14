الاحتلال يعثر على مخزون من الوسائل القتالية أسفل سرير في خانيونس

عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مخزون من الوسائل القتالية تحت سرير في غرفة نوم ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة خان يونس.

وقال متحدث الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مقاتلي وحدة محاربة الإرهاب خاضوا القتال في عمق خان يونس، حيث نفذت القوات مهامًا خاصة ودقيقة في قلب المنطقة الحضرية، وداهمت شقق اختباء ومعاقل عسكرية تابعة لمنظمة حماس في أحياء متفرقة من خان يونس.

وأضاف في بيان عبر حسابه: في إطار عمليات التمشيط عثر المقاتلون تحت سرير في غرفة نوم على العديد من الوسائل القتالية منها الصواريخ والمواد المتفجرة، وعثر مقاتلو الوحدة خلال مراحل لاحقة من عمليات التمشيط في المنطقة بجوار المدرسة على منصة إطلاق قذائف صاروخية وأدت إلى تدميرها.