توزيع 45ألف كيلو لحوم بقرى ونجوع مراكز أسيوط

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألف و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة أسيوط الأكثر احتياجاً تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان المعظم وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكد مجدى نجيب وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بأسيوط على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية خصصت 45ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة أسيوط مضيفاً أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم لافتاً إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة .

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك