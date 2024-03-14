موسكو تؤكد أنها سوف تستدعي سفير النمسا ردًا على طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس أنه سيتم استدعاء سفير النمسا لدى موسكو إلى مقر الوزارة، ردًا على قرار فيينا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس خارج أراضيها بحلول 19 مارس الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الخارجية أنه، سيتم استدعاء سفير النمسا إلى مقر وزارة الخارجية، دون أن تحدد متى سيحدث ذلك بالضبط، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها معه.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعربت في وقت سابق عن إدانة موسكو الشديدة للإجراءات التي اتخذتها فيينا ضد اثنين من الدبلوماسيين الروس والتي وصفتها بـ"غير الودية"، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية لكن "في الوقت المناسب".