الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الناتو يعلن حاجته لتعزيز دفاعاته لضمان الحماية من الأسلحة فرط الصوتية الروسية

الناتو
الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف بحاجة إلى تعزيز دفاعاته الجوية والصاروخية كميًا ونوعيًا، لضمان الحماية من الأسلحة فرط الصوتية الروسية.

وحسب سبوتنيك، قال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي لتقديم التقرير السنوي لحلف الناتو لعام 2023: "إننا بحاجة إلى فعل المزيد، نحتاج إلى الكم لضمان امتلاكنا دفاعًا جويًا كافيًا للحماية من الصواريخ والطائرات المسيرة والطائرات المأهولة".

وأضاف أن "الصواريخ فرط الصوتية تشكل بالطبع تحديا حقيقيا، وتُظهر أن روسيا تستثمر الكثير أيضًا في أنظمة أسلحة متقدمة".

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

 

 

مواد متعلقة

منظمات دولية: هناك دول تمد غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة

روسيا تمنع 227 أمريكيا من دخول البلاد

وفاة أمريكي عاش 70 عامًا داخل "رئة" حديدية

يطعمونهم ثم يقتلوهم... منظمات دولية: هناك دول تمد غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة

عالمة آثار: الاحتلال سرق الآثار الفلسطينية ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق

الخارجية الفلسطينية تدين المجتمع الدولي بالتراخي والفشل في تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين

المواجهة تعود من جديد بين ترامب وبايدن

بعد انتقاد نتنياهو علنًا .. الاحتلال يحقق مع قائد أكبر فرقه العسكرية
الجريدة الورقية