تشييع ضحايا الحادث المروري بالشرقية

شيع أهالي قريتي منشأة أبو عمر، وسعود بمركز الحسينية محافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثامين الضحايا الخمس؛ الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري أمام قرية الصلاح بنطاق مركز منشأة أبو عمر، في جنازات شعبية مهيبة.

وقد ودعت منشأة أبو عمر 4 الضحايا من أبنائها جراء الحادث، وتم تشييع جثمان الضحية الخامسة بمسقط رأسها بقرية سعود بمركز الحسينية، وسط حالة من الحزن الشديد لذويهم، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث مروري بناحية قرية الصلاح بمركز منشأة أبوعمر، ما أسفر عن مصرع كل من: فارس يحيى السيد شهاب، والمقيم بقرية سعود بمركز الحسينية، وأدهم بسيس البرعي، وأحمد عطية ثابت موسى، وشقيقه محمد عطية ثابت موسى، ومحمد عبدالمطلب معروف، المقيمين بنطاق مدينة منشأة أبوعمر.

وتم نقل الجثامين الخمسة إلى المستشفى المركزي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وظروفه وملابساته.