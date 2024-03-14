4 أشخاص يحطمون أجهزة طبية.. تفاصيل خناقة مستشفى العجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تعدي 4 أشخاص على الأمن الإداري بمستشفى العجوزة، وإحداث تلفيات في بعض الأجهزة الطبية.

تفاصيل خناقة مستشفى العجوزة:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود إشارة من مستشفى العجوزة أفادت بقيام 4 أشخاص بالتعدي على طاقم المستشفى الطبي.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهمين حضروا لزيارة مريض إلا أن الطبيب المعالج رفض ذلك حرصا على سلامة المريض، فقام المتهمين بالتعدي على أفراد الأمن الإداري وتسببوا في تلفيات بالأجهزة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى قررت نيابة الأزبكية إحالة متهم للجنايات في حيازة سلاح ناري والحشيش المخدر بغرض الاتجار بمنطقة الأزبكية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة الأزبكية ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام بندقية خرطوش- 4 طلقات لذات العيار- ميزان حساس.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بتهمة ضرب مواطن مستخدما سلاح أبيض في دار السلام.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة. ا" بضرب وآخر مجهول المجني عليه "أبو زيد .م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن أعدا لذلك سلاحًا أبيض "عصا، خنجر" وتوجها له حيث كان وانهالا عليه ضربًا فأحدثا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها تقدر بنحو عشرة بالمائة.

شهادة المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة توجه لشراء طعام تصادف وجود مشاجرة بأحد الشوارع وعند سؤاله عن سببها فوجئ بالمتهم يتعدي عليه بألفاظ نابية وحدثت مشادة فيما بينهما قام المارة بفضها إلا أنه وبعد فترة ليست بكثيرة فوجئ بالمتهم يعدو خلفه ممسكًا عصا "شومة" وقام بجذبه من قميصه إلى أحد الشوارع الجانبية وقام بضربه برأسه في وجهه بأنفه تحديدا ثم كال له ثلاث ضربات على رأسه بالعصا ثم قام شخص مجهول بصحبة المتهم بطعنة بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته في يده اليمنى فسقط أرضًا وبعد ذلك تمكن من الإفلات وتوجه لقسم الشرطة، وحرر محضرًا بالواقعة، ثم تم نقله للمستشفى بعد سقوطه مغشيًا عليه خارج قسم الشرطة.