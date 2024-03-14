ضبط 1573 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق برئاسة الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، والجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط سلع غذائية عليها تاريخ صلاحية مزور بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر ومركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط، عدد 5 شكائر مكرونة زنة الشيكاره 10 كيلو منتهية الصلاحية من شهر سبتمبر 2024، وقام صاحب النشاط المخالف بالتلاعب في تاريخ الإنتاج من 2023 إلى 2024 بتمديد تاريخ الصلاحية، بالإضافة ضبط 250 قطعة حلوى مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو علامات تفيد أو تحدد تاريخ الصلاحية وجهة الإنتاج وعلى هذا النحو يحظر تداولها في الأسواق.

وقامت الحملة بتحرير محضر ضبط مشروب عصائر وحلوى ومقرمشات مجهولة المصدر وبدون بيانات جهة الانتاج ومدة الصلاحية وعلى هذا النحو يحظر تداولها فى الأسواق والمضبوطات عبارة عن 780 كيس مقرمشات، وعدد 250 كيس سكري ألوان، وعدد 288 عبوة عصائر متنوعة، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من المحلات التجارية بناحية مركز يوسف الصديق.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية تم تحريرها خلال تواجد الحملة بدائرة المركز.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.