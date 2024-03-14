رئيس جهاز العبور الجديدة يجتمع بسكان المدينة لحل مشاكلهم

اجتمع المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اليوم الخميس، مع عدد من السكان بالحي الثالث عشر والرابع عشر، في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة، لمعرفة ورصد المشاكل الخاصة بالمدينة، وإيجاد حلول لها.

وعرض ممثلي السكان، مشاكلهم خلال الاجتماع، وتم مناقشة الحلول المتاحة لها وتتمثل في عدم توصيل الغاز للوحدات في الوقت الحالي، وتم التوضيح بأن تركيب الغاز للوحدات يتوقف على نسبة الاشغال بكل عمارة، وذلك بناء على الرأى الفنى للشركة المشغلة، وكذلك مشكلة المواصلات، وتم التوجيه على زيادة أوتوبيس لنقل حركة السكان بالحي كما تم مناقشه مشكلة الاشغالات.

كما ناقش رئيس الجهاز مع الأهالي، مخاطبة كافة الجهات الخدمية لتشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة مثل استكمال تشغيل المدارس التي تم استلامها من خلال وزارة التربية والتعليم، وتشغيل المراكز الطبية التي تم استلامها من خلال وزارة الصحة.