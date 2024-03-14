ضبط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر الفيس بوك وسرقتهم

تمكن رجال الأمن من القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التوظيف واستدراجهم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسرقة متعلقاتهم.

ضبط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر الفيس بوك

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من عاطل مقيم بمحافظة الشرقية قرر بتضرره من عاطل مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة .

وعقب تقابلهما بدائرة القسم طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول ، تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة وتصرفه فيه بالبيع لعميليه سيئ النية مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة لأحدهما معلومات جنائية ، تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقي المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.