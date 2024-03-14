موعد صلاة التراويح في المسجد الحرام رابع أيام رمضان

صلاة التراويح بالمسجد الحرام .. يبحث الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان الكريم عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد صلاة التراويح بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية فإن موعد صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة تكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في مكة المكرمة في تمام الساعة 7:52 مساءً.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم فإن موعد أذان المغرب في مكة المكرمة يكون في تمام الساعة 6:30.

وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية أن يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـجريًا.