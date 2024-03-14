الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مياه البحيرة: حل مشكلة انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى دمنهور

رئيس مياه البحيرة
رئيس مياه البحيرة

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بقرى وعزب (توفيق، والزنط، ورابعة، وأبو خالد) التابعة لمركز دمنهور، حيث تم الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ومعاناتهم وتم تحسين ودعم شبكات مياه الشرب بهذه القرى.

وأكد نشأت، أن مبادرة حياة كريمة، تعد من أهم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تحسين حياة 60 مليون مصري، من أجل تحقيق غد أفضل ليس فقط له بل للأجيال القادمة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية، بهدف القضاء على الفقر لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية الذى من خلاله الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

مواد متعلقة

طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات ببدر والسادات للبيع بالمزاد العلني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والخدمات بالمدينة

الجزار: إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية منذ التأسيس بلغت 500 مليار جنيه

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات التطوير والطرق بالتجمعين الأول والثالث

الإسكان: استكمال مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية والسكنية بمدينة العبور

الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات والتعديات في 4 مدن جديدة

آخر مستجدات وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بـ6 مدن جديدة

جهاز أكتوبر الجديدة: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

الجريدة الورقية