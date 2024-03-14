رئيس مياه البحيرة: حل مشكلة انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى دمنهور

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بقرى وعزب (توفيق، والزنط، ورابعة، وأبو خالد) التابعة لمركز دمنهور، حيث تم الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ومعاناتهم وتم تحسين ودعم شبكات مياه الشرب بهذه القرى.

وأكد نشأت، أن مبادرة حياة كريمة، تعد من أهم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تحسين حياة 60 مليون مصري، من أجل تحقيق غد أفضل ليس فقط له بل للأجيال القادمة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية، بهدف القضاء على الفقر لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية الذى من خلاله الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.