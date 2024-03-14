الخميس 14 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد الكرواتي : تغيير موقع دورة دبي لن يؤثر على خطتنا

الاتحاد الكرواتي
الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في بيان رسمي، إنه يقدر بشكل خاص استعداد مصر لتنظيم البطولة الودية التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات، قبل تحويل وجهتها في الساعات الأخيرة. 

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وتستضيف مصر بطولة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا إلى جانب أصحاب الأرض خلال شهر مارس الجاري. 
وأضاف بيان الاتحاد الكرواتي أنه اتفق مع اتحادات مصر، تونس ونيوزيلندا على إيجاد حل بديل عقب تعذر إقامة البطولة في الإمارات، وتم الاستقرار على أن تقام البطولة في العاصمة المصرية القاهرة. 

وأضاف بيان الاتحاد الكرواتي أن تغيير موقع إقامة البطولة لن يؤثر على خطط المنتخب الكرواتي، خاصة في ظل إقامة منافساتها بمشاركة نفس المنتخبات، في إطار استعدادات منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية خلال الصيف المقبل.

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