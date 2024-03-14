كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

سقوط فتاة تبث فيديوهات خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة.. وعثر بحوزتها على (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ويعاقب القانون علي نشر الفيديوهات الإباحية في العديد من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون مكافحه الآداب العامة، وقانون الانترنت الجديد في مواد عديده تصل فيها العقوبة الى 5 سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى خمس سنوات.

وجرم قانون مكافحه الآداب رقم 10 سنه 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور واعداد مكان لإقامه الدعارة، وهو هنا مكان البث الفاضح، وكان ذلك لقاء اجر من المتابعين نظير الحصول على منفعة جنسية مقابل المال.

وتكون العقوبة هي السجن خمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد اقصى خمس سنوات وكذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.

وكذلك جرائم الفعل الفاضح العلني طبقا لما نصت عليه المادة 269 مكرر عقوبات للتحريض علي الفسق والفجور، وكذلك تخضع لتأثيم نصوص المواد 27 و25 و26 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنة 2018 والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.