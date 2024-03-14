توزيع 500 وجبة إفطار يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياه كريمة بالشرقية

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن الفرع قام منذ بداية شهر رمضان المعظم بتنفيد مبادرة «مطبخ المصرية» وذلك من خلال تجهيز مطبخين الأول بمدينة الزقازيق والثاني بمركز الحسينية لتقديم ٥٠٠ وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى «حياه كريمة» بالمحافظة.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المطبخ يعد عمل مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا، كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية اللازمة لتدريب المرأة على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، لتمكينها اقتصادياً ولتحيا حياة كريمة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.