سفينة تستغيث بعد تعرضها لقصف في البحر بالقرب من اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تقرير لها عن وقوع حدث أمني على بعد 50 ميلاً بحرياً من جنوب شرق عدن في اليمن .

وأضافت الهيئة، أن انفجار بالقرب من سفينة كانت تبحر جنوب شرق عدن و"لا أنباء عن أضرار".

على جانب آخر، لعد دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، عثرت على خوادم وأجهزة كمبيوتر استخدمتها حماس تحت الأرض ما كشف عن المدى الحقيقي لقدرات الحركة في مجال الاستخبارات، وترك مسؤولي المخابرات الإسرائيلية عاجزين عن الكلام، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الجيش والاستخبارات الإسرائيلية لاحظا في السنوات الأخيرة زيادة في نشاط حماس بما يخص جمع المعلومات الاستخبارية.



ويعد "قسم المخابرات العسكرية" التابع لحماس الذي يضم حوالي 2100 عنصر هو المسؤول عن مثل هذه الإجراءات، وأدير من قبل أيمن نوفل الذي تمت تصفيته في الأيام الأولى من الحرب.

وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنها ترصد بدقة قدرة حماس على جمع المعلومات، إلا أن المداهمات الإسرائيلية داخل القطاع عقب هجوم 7 أكتوبر كشفت أن قدرات حماس في هذا الإطار تفوق التوقعات.