الانصاري يفتتح عدداً من الاقسام والوحدات بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، بافتتاح عدد من الأقسام والوحدات الطبية، بمستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والنائب رفعت ضاوي، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أحمد سعد مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عمرو القاضي مدير مستشفى التأمين الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

مبنى الاستقبال والطوارئ

شملت الافتتاحات، مبنى الاستقبال والطوارئ، والذي يضم 17 سريراً مجهزاً بالمونيتور لمختلف التخصصات الطبية، وقسم العناية المركزة للأطفال، والذي يضم 13 سريراً مجهزة بالمونيتور الخاص بها، وسريراً للعزل، بجانب افتتاح وحدة الكلى الصناعي، التى تضم 12 ماكينة غسيل كلوي، بواقع 9 ماكينات للكبار، وعدد 2 ماكينة غسيل للأطفال، وماكينة غسيل "HDF" لحالات الغسيل الكلوي المتقدمة، واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من الدكتور محمود الجبالي رئيس وحدة الكلي بالمستشفى، حول الخدمات التي تقدمها الوحدة وآليات عملها، وأعداد المترددين عليها.

وعقب الافتتاح، قام محافظ الفيوم، بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفي، تفقد خلالها وحدة عمليات القسطرة المخية، ووحدة السكتة الدماغية التى تضم 12 سريراً مجهزاً، منها سريراً للعزل، كما تفقد عدداً آخر من الأقسام والوحدات العلاجية بالمستشفى.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تولى رعاية خاصة بقطاع الصحة، وتعمل على تطويره أولاً بأول لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالقطاع الصحي لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً فى الارتقاء بالقطاع الصحي سواء بفتح وحدات علاجية جديدة أو أقسام طبية بمختلف التخصصات، بجانب توفير الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية المختلفة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير كافة التخصصات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية.

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