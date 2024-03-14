المصري يُعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، عن اصابة لاعبه أحمد أيمن منصور، المنضم لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ونشر النادي المصري بيان رسمي عبر حسابات الرسمية جاء كالتالي:

أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمس الأربعاء، إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.



صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفًا أن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.



كان اللاعب أحمد أيمن منصور قد تعرض لإلتواء في مفصل الركبة اليسرى في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق زد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث تم استبدال اللاعب على الفور وفحصه مبدئيًا بواسطة الدكتور محمود الشحات وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

