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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات وصيدليات للبيع في 3 مدن

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح 27 محلًا تجاريًا، و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م2 : 99م2) بالأسواق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، مضيفًا أنه يتم عقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 13 محلًا وصيدلية، يوم الأربعاء 17/4/2024، والجلسة الثانية لبيع 14 محلًا وصيدليتين، يوم الأربعاء 5/6/2024.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (20 م2: 97م2)، بالأسواق المختلفة بالمدينة، وكذا طرح 15 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2: 121م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 8 محال و7 وحدات إدارية ومهنية، يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024، والجلسة الثانية لبيع 6 محال تجارية، و8 وحدات إدارية ومهنية، وصيدلية، يوم الأحد 9/6/2024.

وأعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة 100م2 بنشاط بيع مأكولات ومشروبات " بمقابل الانتفاع لمدة عام "، بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 14/4/2024.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن بدر، والمنصورة الجديدة، والسادات، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات والكافيتريا، في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

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