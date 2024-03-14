علوم الزقازيق تحصد المركز الثالث في المسابقة الدولية «IBA» بمجال البترول والجيولوجيا

حصد فريق كلية العلوم بجامعة الزقازيق؛ المركز الثالث علي مستوى جامعات قارة إفريقيا في المسابقة الدولية "IBA" بمجال البترول والجيولوجيا، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لجيولوجي البترول AA PG.

وجاءت مشاركة الجامعة بالمسابقة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، وتحت إشراف الدكتورة عبير عبد الرحيم القناوي أستاذ الجيوفيزياء ورئيس قسم الجيولوجيا ومنسق عام البرامج الجديدة بالكلية، والدكتور محمد شحاتة منسق برنامج علوم البترول والمياه، والدكتور أشرف غنيمي الأستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور محمد نبيه الأستاذ بقسم الجيولوجيا ومدير إدارة الوافدين بالجامعة، وأحمد بكري المدرس المساعد بالقسم، والجيوفيزيائي ماجد فهيم وأحمد فكري.

وضم فريق الجامعة المشارك بالمسابقة كلً من: الباحث محمد عادل كامل، المعيد عبد الرحمن ماهر عطية، الباحثة مريم مصطفي علي، الباحثة مني عبد الرحمن علي، الباحثة نيرة محمد كامل.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة،عن سعادته البالغة بهذا الفوز، مقدماً خالص التهنئة لأبنائه الباحثين المشاركين بالمسابقة وللمشرفين على الفريق وإدارة الكلية علي هذا الإنجاز المتميز، الذي يأتي نتاجًا للجهود المبذولة في الجامعة نحو دعم المبتكرين والنوابغ، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو تحقيق بيئة داعمة للابتكار والإبداع في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المشاركة في تلك المسابقات التي لها طابع إقليمي ودولي بما تتسم به من روح عالية من التنافسية، وتخدم العملية البحثية والمجتمع فى مجالات عديدة، متمنياً لأبنائه من الباحثين دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة دائماً.

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بشباب الباحثين، وتسعى دائما إلى المشاركة في جميع المسابقات القومية والإقليمية والدولية والمنتديات العلمية، إيمانًا بأهمية المشاركة والتواصل البناء، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تشجيع طلابها وباحثيها على المشاركة في تلك المسابقات، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

وهنأ الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم أبنائه الباحثين، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى أن المسابقة انقسمت إلى مرحلة نصف النهائيات الإقليمية تكون فيها التصفية على مستوى القارات ويتأهل الفريق الفائز على المركز الأول إقليمياً لمرحلة النهائيات العالمية، ويتم إجراء المسابقة إفتراضياً باستخدام منصات المؤتمرات الرقمية مثل Zoom, Google meet.

يشار إلى أنه قد حصل المركز الأول جامعة لاجوس بنيجيريا، بينما المركز الثانى جاء من نصيب جامعة حلوان بمصر، وتعد هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى مجال البترول والجيولوجيا، والتى تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول سنوياً، ويسمح لأي مؤسسة أكاديمية حاصلة على برنامج في علوم الأرض بالمشاركة في المسابقة، والتى تمتد لثمانية أسابيع يتم فيها تزويد الفريق المشارك بقاعدة بيانات بإقتراحات، حيث ينبغى على كل فريق مشارك أن يقوم في نهاية المدة بتقديم عرض تقدمي يحتوي على ما تم من تحليل وتقييم للبيانات والخروج بمقترحات.