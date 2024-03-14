القبض على متهمين بقتل شاب واحراق جثته بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهمين بقتل شاب بطعنات آلة حادة ثم حرق جثته فى المخلفات بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالعثور على جثة الشاب س.م.س، يبلغ من العمر 35 عامًا تقريبًا متفحمة وبها طعنات ملقاة في الطريق بقرية الحجيرات.

وبتكثيف التحريات أن المتهمين في ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بينه وبين جزار ، تم القبض على الجزار المتهم الرئيسي ويُدعى “ش” وآخر يُدعى “م” من قرية أولاد عمرو وجاري البحث عن المتهم الثالث في واقعة قتل شاب طعنًا بآلة حادة و إشعال النيران في الجثة داخل قرية الحجيرات.

تم ضبط المتهمين كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم الثالث الهارب.