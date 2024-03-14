عايدة غنيم: فقدت النطق 40 يومًا بعد موت والدتي

ردت الفنانة عايدة غنيم ، على حقيقة اعتزالها الفن بعد مقتل والدتها، بجانب الكشف عن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وقالت عايدة غنيم، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا معتزلتش الفن، ولكن الصدمة نفسها بتاعة الموقف لما حصل كنت وقتها شغالة مسرح، وفقدت النطق 40 يوم وقعدت في المستشفى الأحبال الصوتية مبتكلمش، وطبيعي أني بعدت لأني نفسيًا مكنتش مؤهلة، وأنا لغاية فترة قريبة مكنتش بتكلم عن قتل والدتي ولا بحب حد يجبلي سيرته.

وتابعت: أنا فعلًا الفترة الأخيرة دي مشتغلتش كتير في مصر، ولكني اشتغلت برا مصر، وأنا بيصعب عليا جدًا أني مش لاقية نفسي وأني اشتغل في تلفزيون بلدي وأشتغل برا، وأنا اتكلمت كتير مع النقابة أني عايزة أشتغل، لأن المخرجين الجداد ميعرفوش حاجة عن الناس القديمة، وهما ميعرفوش عايدة غنيم، وبيستسهلوا وبيجيبوا اللي موجودين دلوقتي.

عايدة غنيم : أنا معتزلتش ومبعرفش أرفع سماعة تليفون على حد معرفوش

وأضافت: في ناس كتير بيشوفوني إحنا فاكرينك اعتزالي، لأ يا جماعة أنا معتزلتش ولكن أنا مبعرفش أرفع سماعة تليفون على حد معرفوش وأقول له أنا عايزة أشتغل، ولكن ده ممكن أعمله مع المخرجين اللي اشتغلت معاهم بتصل بيهم في الأعياد، ولكن معظمهم مبيشتغلوش.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.