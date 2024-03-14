موعد آذان المغرب في مكة المكرمة رابع أيام رمضان

موعد آذان المغرب في مكة المكرمة.. يبحث الكثير من الاشخاص بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان الكريم عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد آذان المغرب في مكة المكرمة.

وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم وهو رابع أيام شهر رمضان المبارك.

وويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لامساكية شهر رمضان الكريم فإن موعد آذان المغرب في مكة المكرمة يكون في تمام الساعة 6:30

وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية أن يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024م هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـجريًا.