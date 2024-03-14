أسعار الأعلاف اليوم الخميس رابع أيام رمضان عند التاجر.. شيكارة العلف بكام

أسعار العلف اليوم الخميس.. شهدت اسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، في اليوم الرابع من شهر رمضان المعظم، وتراجع سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، واستقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس "رابع يوم رمضان" في الاسواق المصرية وسوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

تراجعت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما تراجع سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 18,500 جنيه.

الدي دي جي

وثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

بينما استقرت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 26,200 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ثباتًا ليصل سعر الطن إلى 26,100 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

واستقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 26,000 جنيه.

بادي نامي 21%

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» ثباتًا، ليصل سعره إلى 25,700 جنيه، وهو ما يجعله مستقرا لليوم الثاني على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.