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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

الدكتور محمود عبد العاطي مقرراً للجنة العلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمي

الدكتور محمود عبدالعاطي
الدكتور محمود عبدالعاطي

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور محمود عبد العاطي أستاذ الرياضيات بكلية العلوم ، لاختياره مقررا للجنة دعم العلوم الأساسية بمكتب التقييم الفني والمتابعة وتقييم الأداء بأكاديمية البحث العلمي، والذي يضم ٩ لجان متخصصة تضم جميع مناحي العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

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وأكد "النعماني" علي أن الدكتور محمود عبد العاطي أحد علماء الجامعة المتميزين، ونموذج مشرف لها، حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية المتميزة ومنها حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام ٢٠٢٣م. 

كما فاز"عبد العاطي" مؤخراً بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، مصيفاً أنه استطاع ابتكار واحداً من أهم المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو، إلى جانب حصوله علي عدد من جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة. 

كما حصل"عبد العاطي" على جائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، بالإضافة إلى عدة جوائز عربية و منها جائزة شومان ،والأردن، والشيخ محمد بن راشد بالإمارات، وفايزة الخرفى بالكويت، وجائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.

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