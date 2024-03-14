الشعراوي ولوكاكو يقودان هجوم روما في التشكيل المتوقع أمام برايتون

يحل فريق روما الإيطالي ضيفا ثقيلا علي نظيره فريق برايتون الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق روما الإيطالي برباعية نظيفة جاءت بتوقيع باولو ديبالا وروميلو لوكاكو ومانشيني وكريستينتي، أمام فريق برايتون هوف آلبيون على ستاد الأوليمبيكو ضمن مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة برايتون الليلة

في حراسة المرمى : سفيلار.

في خط الدفاع : تشيليك – إيفان – مانشيني – سبينتزولا.

في خط الوسط : بوفا – باراديس – بيلليجريني – توماسو.

في خط الهجوم : الشعراوي – لوكاكو

تشكيل برايتون المتوقع لمواجهة روما الليلة

حراسة المرمى : فيربروجين.

في خط الدفاع : إيجور – دانك – جان فان هيكل – طارق لامبتي.

في خط الوسط : جروس – جليمور – فاكوندا – أدينجورا – أنسيسو.

في خط الهجوم : ويلباك.

موعد مباراة روما أمام برايتون في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وستقوم قناة بي ان سبورتس 2 ببث مباراة روما الإيطالي وبرايتون هوف البيون الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي.