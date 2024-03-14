نائب محافظ أسوان تتفقد مستشفى المعلمين بإمتداد حى العقاد

إستكمالاً للمتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة مشروع مستشفى المعلمين بمنطقة إمتداد حى العقاد بمدينة أسوان ، وذلك بمرافقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، ومسئولى الشركة المنفذة.

وأثناء الجولة نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بشأن الإنتهاء من اللمسات النهائية لتكون المستشفى جاهزة للتشغيل والإفتتاح لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة والمتنوعة منها على الوجه الأكمل ، وتجدرالإشارة إلى أن المستشفى الجديدة ، والتى قامت بإنشاؤها نقابة المعلمين بقيادة ياسين عبد الصبور على مساحة 1300 م2 من إجمالى المساحة الكلية 7500 م2 ، ويتكون من 5 أدوار ، ويضم المستشفى 10 عيادات خارجية ، و 60 سرير بمختلف درجات الإقامة وأجنحة مميزة ، و 20 سرير عناية مركزة ، و 10 حضانات أطفال ، و 8 غرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ، وبرنامج أطباء زائرين ، ومعامل تحاليل وبنك الدم والأشعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى لتحقيق رضاء المرضى ، وكذا تحقيق هدف للسياحة العلاجية .