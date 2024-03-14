عايدة غنيم: علاء ولي الدين سبب دخولي التمثيل

كشفت الفنانة عايدة غنيم، تفاصيل بدايتها الفنية وعملها مع الفنان الراحل نور الشريف، في مسلسل عائلة الحاج متولي.

وقالت عايدة غنيم، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": بداياتي كانت في الفن الاستعراضي مع أستاذي عادل عبده، وده قبل التمثيل، ودخلت مسرحية ألاباندا مكان الفنانة منى عبد الغني، كنت في الفرقة الاستعراضية في المسرحية، ولكن لما جت فجأة اعتزلت مكنوش عارفين يتصرفوا والنجم علاء ولي الدين كان شايف فيا حاجة وقالي ليه متمثليش؟ دمك خفيف، وسبحان الله قالهم عايدة تعمل الدور لغاية ما نشوف بطلة أو نجمة تشيل الدور.

وتابعت: أول عمل ليا كان مسلسل الحاج متولي، ومكنتش مستوعبة وقتها أني همثل، وتفاجأت أن الفنانة عايدة رياض حبيبتي بتكلمني وأنهم عايزين بنوتة صغيرة بتعمل دور بنت الأستاذ نور الشريف في مسلسل الحاج متولي، ولما روحت قالوا هي فيها شبه من بطة ونعمة الله، إحنا نديها دور سعدية، وأنا افتكرت أني هكون الشغالة في المسلسل، وزعلت جدًا وخرجت بعيط، وعايدة رياض قالتلي أعملي أي حاجة مع الأستاذ نور الشريف وفي رمضان هتفرق معاكي، وسبحان الله، وكنت خايفة من اسم سعدية وكان وش السعد عليا.

وأضافت: بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، اتنكت على الأدور وده اللي قعدني في البيت، لغاية لما في الآخر مقربين ليا قالوا مينفعش وأنتي لسة في البداية، ولكن مسلسل الحاج متولي وفر عليا 5 أعمال أعملهم علشان وشي يتحفظ، ولغاية دولقتي الناس بتفتكرني بالحاج متولي.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.