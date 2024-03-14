محافظ اسوان يناقش مشروع السور القبلى بنادى أسوان الرياضى

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح ، وتناول اللقاء إستعراض الإجراءات المتعلقة بنتائج المزاد العلنى لمشروع إستثمار السور القبلى لإقامة أنشطة متعددة تجارية وفندقية وطبية ورياضية.

وقد وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية أن يتم مراعاة الإستغلال الأمثل لهذا الموقع الحيوى ، والإلتزام بالإشتراطات البنائية وشروط السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يمثل بدوره إضافة هامة لبانوراما وملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى ، مؤكداً على أن تنفيذ هذا المشروع المتميز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى سيساهم فى تحقيق عوائد إيجابية متعددة وخلق موارد مالية ذاتية تعمل على زيادة وتيرة العمل داخل نادى أسوان الرياضى ، فضلاً عن تأسيس فرع النادى بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 45 فدان بما يساهم فى قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والإجتماعى والترفيهى على الوجه الأكمل .