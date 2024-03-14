ضبط 7 أشخاص لسرقتهم المصاعد والكابلات الكهربائية بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 7 أشخاص لقيامهم بسرقة المصاعد والشقق والكابلات الكهربائية بمناطق المقطم ومدينة نصر والقطامية والشروق.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالمصاعد الكهربائية بالعقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم عدد من الكابلات الكهربائية الخاصة بالمصاعد، واعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات من 8 عقارات بدائرة القسم.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بإنتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى)، وبحوزته (المبلغ المالى- ساعة يد - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، واعترف بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مديرمحل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

ونجحت أجهزة الأمن من ضبط عامل حال قيامه بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية)، واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (خفير لأحد المساكن – كائن بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية