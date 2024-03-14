الخميس 14 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بعد رفع سعر أردب القمح .. مزارعو البحيرة تسعير غير عادل

ارشيفية
ارشيفية

تباينت ردود الأفعال بين المزارعين في مختلف قرى محافظة البحيرة ، عقب إعلان الحكومة عن رفع سعر أردب القمح إلي 2000جنيها موسم 2024، حيث أعرب بعض المزارعين عن سعادتهم برفع سعر التوريد هذا العام ، مما يغطي تكاليف الزراعة وتحقيق هامش ربح ، بينما أكد البعض الآخر أن السعر لا يعادل تكاليف مراحل الزراعة ، بعد إرتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وأجور العمالة الزراعية . 

وفى ذات السياق أعرب حسن شعبان _ مزارع _ من كفر الدوار ، عن سعادتة بقيام الحكومة برفع سعر توريد القمح إلي 2000جنيها للأردب ، مؤكدا أن السعر الجديد جيد جدا ويحقق هامش ربح للمزارعين ، يساعدهم علي مواجة أعباء الحياة .

وأشار عبد العزيز خميس _مزارع بأبو المطامير _ إلي أن قيام الحكومة برفع سعر توريد أردب القمح ، بداية جيدة من الحكومة التي بدأت تنظر بإهتمام إلي المزارعين بعد سنوات طويلة من تجاهلهم ، مطالبا برفع أسعار تويد باقي المحاصيل الزراعية .

واكد علي إبراهيم _ مزارع من حوش عيسي ، أسعار توريد محصول القمح هذا العام تم زيادتة مبلغ 500جنيها فقط عن العام الماضي ، في الوقت الذي تضاعفت فية الأسعار ، فكان يجب رفع سعر الأردب إلي مبلغ ثلاثة ألاف جنيها للأردب الواحد ، وهو السعر العادل خلال هذة الأيام التي إرتفعت فيها أسعار جميع السلع والخدمات .

بينما يرى  صبري مصطفي _مزارع _ بإيتاي البارود ، أن تحديد سعر توريد القمح إلي 2000جنيها للأردب هذا العام ، يحقق خسائر فادحة للمزارعين ، بعد إرتفاع أسعار الأسمدة التي وصلت إلي 750جنيها للشيكارة الواحدة ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية إلي الضعف ، مما يذكد إرتفاع أسعار تكاليف زراعة محصول القمح ، أعلي بكثر من أسعار توريد المحصول ، موضحا أن السعر العادل لتوريد أردب القمح أعلي بكثير مما أعلنتة الحكومة .

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