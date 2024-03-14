بعد رفع سعر أردب القمح .. مزارعو البحيرة تسعير غير عادل

تباينت ردود الأفعال بين المزارعين في مختلف قرى محافظة البحيرة ، عقب إعلان الحكومة عن رفع سعر أردب القمح إلي 2000جنيها موسم 2024، حيث أعرب بعض المزارعين عن سعادتهم برفع سعر التوريد هذا العام ، مما يغطي تكاليف الزراعة وتحقيق هامش ربح ، بينما أكد البعض الآخر أن السعر لا يعادل تكاليف مراحل الزراعة ، بعد إرتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وأجور العمالة الزراعية .

وفى ذات السياق أعرب حسن شعبان _ مزارع _ من كفر الدوار ، عن سعادتة بقيام الحكومة برفع سعر توريد القمح إلي 2000جنيها للأردب ، مؤكدا أن السعر الجديد جيد جدا ويحقق هامش ربح للمزارعين ، يساعدهم علي مواجة أعباء الحياة .

وأشار عبد العزيز خميس _مزارع بأبو المطامير _ إلي أن قيام الحكومة برفع سعر توريد أردب القمح ، بداية جيدة من الحكومة التي بدأت تنظر بإهتمام إلي المزارعين بعد سنوات طويلة من تجاهلهم ، مطالبا برفع أسعار تويد باقي المحاصيل الزراعية .

واكد علي إبراهيم _ مزارع من حوش عيسي ، أسعار توريد محصول القمح هذا العام تم زيادتة مبلغ 500جنيها فقط عن العام الماضي ، في الوقت الذي تضاعفت فية الأسعار ، فكان يجب رفع سعر الأردب إلي مبلغ ثلاثة ألاف جنيها للأردب الواحد ، وهو السعر العادل خلال هذة الأيام التي إرتفعت فيها أسعار جميع السلع والخدمات .

بينما يرى صبري مصطفي _مزارع _ بإيتاي البارود ، أن تحديد سعر توريد القمح إلي 2000جنيها للأردب هذا العام ، يحقق خسائر فادحة للمزارعين ، بعد إرتفاع أسعار الأسمدة التي وصلت إلي 750جنيها للشيكارة الواحدة ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية إلي الضعف ، مما يذكد إرتفاع أسعار تكاليف زراعة محصول القمح ، أعلي بكثر من أسعار توريد المحصول ، موضحا أن السعر العادل لتوريد أردب القمح أعلي بكثير مما أعلنتة الحكومة .