أمن القاهرة يشن حملات مكبرة لمكافحة السرقات وضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين- مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالمصاعد الكهربائية بالعقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (عدد من الكابلات الكهربائية الخاصة بالمصاعد) وإعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات من عدد 8 عقارات بدائرة القسم.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإنتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى).. وبحوزته (المبلغ المالى - ساعة يد - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وإعترف بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مدير محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

وايضا ضبط (عامل) حال قيامه بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية)، وإعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

كما تم ضبط (خفير لأحد المساكن – كائن بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتفاق من خلال عاطلين (مقيمين بدائرة القسم) مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم لاستبدال مبلغ 2.8 مليون جنيه بعملات أجنبية.

ولدى وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة، فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.

وقاموا بةصطحابه داخل سيارته الملاكى وكذا اصطحاب الشخص القائم بعملية استبدال العملة، وبحوزته المبلغ المالى المُشار إليه داخل السيارة الميكروباص، ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ استغاثوا بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين ولاذ الباقى بالهرب.