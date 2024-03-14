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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهتي الزمالك أمام فيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري ، لحساب منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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وتأتي مواجهة الإياب بين  الفريقين، مساء يوم 7 أبريل المقبل.
على صعيد متصل ، أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك قد قررت الإستغناء عن ثلاثي الفريق المحترف سيف الجزيري وسامسون أكنيولا وإبراهيما نداي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه 'من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم صباح اليوم الخميس ، أن قرار الإدارة جاء بعد رؤيتهم أن الثلاثي غير مفيد للفريق في الوقت الحالي ولم يشكلوا أي إضافة.

في سياق متصل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر .

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