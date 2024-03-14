تحرير ١٢٤ محضرا تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية قادها مفتشي التموين والرقابة التموينية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٢٤ مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط ٩٨ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ، ( ٥ مخالفات بمركز ديرمواس - ١٠ مخالفات بمركز أبوقرقاص - ٢٨ مخالفة بمركز سمالوط - ٦ مخالفات بمركز العدوة - ٢١ مخالفة بمركز المنيا - ٨ مخالفات بمركز ملوي - ٢٠ مخالفة بمركز بني مزار).

بالإضافة ، إلى ضبط ٢٦ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ( مخالفتين بمركز سمالوط - ٤ مخالفات بمركز العدوة - ١١ مخالفة ببندر ملوي - ٩ مخالفات بمركز بني مزار ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.