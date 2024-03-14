الخميس 14 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير ١٢٤ محضرا تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية قادها مفتشي التموين والرقابة التموينية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٢٤ مخالفة تموينية متنوعة.

 

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط ٩٨ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ، (  ٥ مخالفات بمركز ديرمواس - ١٠ مخالفات بمركز أبوقرقاص - ٢٨ مخالفة بمركز سمالوط  - ٦ مخالفات بمركز العدوة - ٢١ مخالفة بمركز المنيا - ٨ مخالفات بمركز ملوي - ٢٠ مخالفة بمركز بني مزار).

 

 بالإضافة ، إلى ضبط ٢٦ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ( مخالفتين بمركز سمالوط - ٤ مخالفات بمركز العدوة - ١١ مخالفة ببندر ملوي - ٩ مخالفات بمركز بني مزار ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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