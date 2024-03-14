التصدير‭ ‬يقود‭ ‬صمود‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أمام‭ ‬التحديات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية

مصر‭ ‬تمتلك‭ ‬فرصة‭ ‬تصديرية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ28‭ ‬مليار‭ ‬دولار

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬المصدرين‭ ‬المصريين‭- ‬إكسبولينك،‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المصدر‭ ‬المصرى‮»‬‭ ‬سنويًا،‭ ‬وذلك‭ ‬لتكريم‭ ‬الشركات‭ ‬المصدرة‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلى‭ ‬والعالمى‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬قاسم،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬لتحديد‭ ‬كبار‭ ‬المصدرين‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعكس‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬معدلات‭ ‬الصادرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المنتجات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعى‭ ‬والزراعى‭ ‬الفعّال‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التصدير‭ ‬لتحقيق‭ ‬الصمود‭ ‬فى‭ ‬وجه‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخارجية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬الخارجية‭ ‬هى‭ ‬التى‭ ‬اعتمدت‭ ‬نهجًا‭ ‬واضحًا‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬التصنيع‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وتنويع‭ ‬سلاسل‭ ‬القيمة‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبى‭ ‬المباشر‭ ‬وإنشاء‭ ‬تجمعات‭ ‬صناعية‭ ‬كبيرة‭ ‬ودعم‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭.‬

وأكد‭ ‬قاسم‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬القاعدة‭ ‬الصناعية‭ ‬والإنتاجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التصدير،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬اتبعت‭ ‬سياسات‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحًا‭ ‬فى‭ ‬بداية‭ ‬التسعينات،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجيات‭ ‬واضحة‭ ‬ومتكاملة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبى‭ ‬الضرورى‭ ‬لبناء‭ ‬القاعدة‭ ‬الصناعية‭ ‬والإنتاجية‭ ‬التى‭ ‬تعزز‭ ‬قدرة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬التصدير،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬تبنى‭ ‬استراتيجية‭ ‬قومية‭ ‬متكاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المستهدفة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انفراج‭ ‬أزمة‭ ‬السيولة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬التى‭ ‬تحققت‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬سيخفف‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬التى‭ ‬تعترض‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬حلاً‭ ‬مستدامًا‭ ‬لمعوقات‭ ‬الصناعة‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعوقات‭ ‬تتطلب‭ ‬معالجة‭ ‬هيكلية‭ ‬جذرية‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬لكى‭ ‬يستفيد‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التصديرية‭ ‬غير‭ ‬المستغلة،‭ ‬التى‭ ‬قدرتها‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬بحوالى‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

أشار‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المصدرين‭ ‬المصريين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬نماذج‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬نجحت‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬والأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الناتجة‭ ‬عنها‭. ‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تحديد‭ ‬اتجاهات‭ ‬واضحة‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬مركزة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التصنيع‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وتنويع‭ ‬سلاسل‭ ‬الإنتاج‭. ‬هدف‭ ‬تلك‭ ‬النهج‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬وتنويع‭ ‬هيكلها‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬التعتيم‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الأولية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبى‭ ‬المباشر‭ ‬لإنشاء‭ ‬تجمعات‭ ‬صناعية‭ ‬ضخمة‭ ‬ودعم‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭. ‬استعرض‭ ‬تجارب‭ ‬الصين‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وماليزيا‭ ‬كنماذج‭ ‬ناجحة‭ ‬للسياسات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬القوية‭ ‬والتى‭ ‬أسهمت‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬الصادرات‭ ‬وتطوير‭ ‬الصناعات‭ ‬المحلية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اتباع‭ ‬مصر‭ ‬لسياسة‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحًا‭ ‬فى‭ ‬بداية‭ ‬التسعينات‭ ‬لتحفيز‭ ‬الصادرات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬تحديات‭ ‬عدة،‭ ‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬انخفاض‭ ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬فى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬التصدى‭ ‬للتحديات‭ ‬الهيكلية‭ ‬بشكل‭ ‬جاد،‭ ‬وتوحيد‭ ‬البوصلة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للسياسات‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبى‭ ‬وبناء‭ ‬القاعدة‭ ‬الصناعية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصادرات‭ ‬والتنافس‭ ‬فى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

وأعلن‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تعتزم‭ ‬إطلاق‭ ‬أكاديمية‭ ‬التصدير‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرات‭ ‬التصديرية‭. ‬يهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬للمشاركين،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬بفعالية‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التصدير‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬برنامج‭ ‬الأفتياس‭ ‬الدعم‭ ‬المالى‭ ‬اللازم‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

تضمنت‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المصدر‭ ‬المصرى‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬خبراء‭ ‬متخصصون‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬التصدير‭ ‬والاستثمار‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التصدير‭ ‬طوق‭ ‬النجاة‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬علاء‭ ‬دياب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬لشركة‭ ‬بيكو،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬الجبلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬بولى‭ ‬سيرف‭ ‬للأسمدة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬عبلة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذى‭ ‬ومدير‭ ‬البحوث‭ ‬بالمركز‭ ‬المصرى‭ ‬للدراسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والسيد‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬أبوالسعود‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬المصرى‭ ‬لتنمية‭ ‬الصادرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬مدكور‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‮ ‬Recavery Advisers‮ ‬‭- ‬

تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬المصدرين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬دراسات‭ ‬تفصيلية‭ ‬وتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬الجديد‭ ‬وكيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬نسبة‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المصنعة‭. ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬بولى‭ ‬سيرف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التصدير‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬المصنع،‭ ‬والمصدر،‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل،‭ ‬والدعم‭ ‬التصديرى،‭ ‬وتمويل‭ ‬البنوك،‭ ‬وجمعيات‭ ‬المصدرين‭.‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‮ ‬Recavery Advisers‮ ‬على‭ ‬دور‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الصادرات‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬التصدير‭. ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توحيد‭ ‬البوصلة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للسياسات‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبى‭ ‬وبناء‭ ‬القاعدة‭ ‬الصناعية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصادرات‭ ‬وتحسين‭ ‬التنافسية‭ ‬فى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الشركات‭ ‬التى‭ ‬حققت‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬فى‭ ‬التصدير‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬التوريدات،‭ ‬ومنها‭ ‬عز‭ ‬الدخيلة،‭ ‬وابو‭ ‬قير‭ ‬للأسمدة،‭ ‬وفارما‭ ‬بلاست،‭ ‬ودانتكس‭ ‬للتطوير‭ ‬الزراعى،‭ ‬واتلانتيك‭ ‬اندستيرز،‭ ‬وبيل‭ ‬كير،‭ ‬والنساجون‭ ‬الشرقيون،‭ ‬وEGY Mix،‭ ‬وHDL EGY‮ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشركات‭.‬واقيمت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدير‮»‬‭ ‬والتى‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المحاور‭ ‬الأساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬وآليات‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التى‭ ‬تقف‭ ‬فى‭ ‬طريق‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والاجتماعى‭.‬رأس‭ ‬الجلسة‭ ‬المهندس‭ ‬شادى‭ ‬المنزلاوى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬لشركة‭ ‬طيبة‭ ‬المنزلاوى‭ ‬بمشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬زياد‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للشئون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ووزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولى‭ ‬سابقا،‭ ‬وأحمد‭ ‬سعد‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذى‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لقناة‭ ‬السويس،‭ ‬وياسر‭ ‬عباس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وأوميت‭ ‬جونيل‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمى‭ ‬لشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬لشركة‭ ‬بيكو‭ ‬جلوبال،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الرؤى‭ ‬والسياسات‭ ‬التى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬وجذب‭ ‬المستثمرين‭. ‬