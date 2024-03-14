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الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان.. والاتفاق يعني تخلي حكومة الاحتلال عن تعنتها

بوابة الوفد الإلكترونية

في محاولة لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" عن تعنتها.

وأضاف هنية، في تصريح صحفي مقتضب مساء أمس الأربعاء، أن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، مبينًا أن الحركة ترتكز في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا.

وأشار هنية إلى أن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق، موضحًا أن الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال.

وقال إن الضفة الغربية تتعرض للتنكيل “بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا”.

وأضاف: “لكني أقول بأنّ كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح”.

الجريدة الورقية