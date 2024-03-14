الكشف الطبي على 1326 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية ادمو إحدى قرى مركز ومدينة المنيا .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، ومديرية صحة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية ادمو إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، وتم توقيع الكشف الطبى علي 1326 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

واوضح وكيل وزارة الصحة ، ان توزيع الحالات ، شمل ، عدد 331 حالة جراحة ؛ 286 حالة اطفال ؛ عدد 251 باطنة ؛ عدد 45 نساء ؛ عدد 63 اسنان ؛ عدد 152 جلدية ؛ 125 أنف وأذن ؛ 73 تنظيم اسرة ، عمل عدد 199 تحاليل مختلفة ، و 7 حالات اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 71 متردد ، و خلع اسنان لعدد 3 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 12 حالة لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 100 متردد