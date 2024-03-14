الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف الطبي على 1326 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث تم تنفيذ قافلة  طبية علاجية مجانية بقرية ادمو إحدى قرى مركز ومدينة المنيا .

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا  ، ومديرية صحة المنيا برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تنفيذ  قافلة  طبية علاجية  مجانية بقرية ادمو  إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، وتم توقيع الكشف الطبى علي  1326 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة  بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

 

واوضح وكيل وزارة  الصحة ، ان توزيع الحالات ، شمل ، عدد 331  حالة جراحة ؛ 286  حالة اطفال ؛ عدد  251    باطنة ؛ عدد  45 نساء ؛ عدد  63 اسنان ؛ عدد 152 جلدية ؛ 125  أنف وأذن ؛ 73 تنظيم اسرة ، عمل عدد 199 تحاليل مختلفة ، و 7 حالات اشعة عادية  ، كشف مبكر  للضغط والسكر لعدد 71 متردد ، و خلع اسنان لعدد  3 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد   12 حالة لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد  100 متردد

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