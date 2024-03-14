محترفو الزمالك خارج النادي بفرمان الإدارة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك قد قررت الإستغناء عن ثلاثي الفريق المحترف سيف الجزيري وسامسون أكنيولا وإبراهيما نداي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه 'من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن قرار الإدارة جاء بعد رؤيتهم أن الثلاثي غير مفيد للفريق في الوقت الحالي ولم يشكلوا أي إضافة.

في سياق متصل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.



وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.