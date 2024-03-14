تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الأخدود.. محمد شريف يقود الهجوم

يستعد محمد شريف المحترف ضمن صفوف فريق الخليج السعودي. بمهمة قوية مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي فريقه مع الأخدود علي أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من الدورى السعودى.



تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الأخدزد

في حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

خط الهجوم: فراس البريكان، محمد شريف

موعد مباراة الخليج والاخدود والقناة الناقلة

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

على قناة SSC Extra 2 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق جعفر الصليح.

ترتيب الخليج في الدوري السعودي

خاض نادي الخليج (23) مباراة حتى الأن، فاز في (7) مباريات، وتعادل في (6) مباريات، وخسر في (10) مباريات، ليحقق (27) نقطة، من أصل (81) نقطة، لكي يصبح ترتيبه هو الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن).

