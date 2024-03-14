موعد مباراة الخليج والاخدود اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقى فريق الخليج السعودي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد شريف مع نادي الأخدود في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدورى السعودى يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

موعد مباراة الخليج والاخدود

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

معلقين مباراة الخليج والاخدود

على قناة SSC Extra 2 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق جعفر الصليح.

اما قناة SSC Extra 2 المفتوحة على القمر عرب سات بتقنية الـ SD سيتولى التعليق على اللقاء المعلق عبد الإله العمرى.



موقف الخليج والأخدود في الدوري السعودي

خاض نادي الخليج (23) مباراة حتى الأن، فاز في (7) مباريات، وتعادل في (6) مباريات، وخسر في (10) مباريات، ليحقق (27) نقطة، من أصل (81) نقطة، لكي يصبح ترتيبه هو الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن).

بينما علي الناحية الأخري خاض نادي الأخدود (23) مباراة، فاز في (7) مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في (14) مباراة، ليحقق (23) نقطة من أصل (81) نقطة، لكي يحتل المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن).