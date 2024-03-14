محافظ أسيوط يشيد بنسب التنفيذ بمشروع قناطر ديروط الجديدة

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمعدلات التنفيذ بمشروع قناطر ديروط الجديدة والتي تجاوزت 47% من المشروع حتى الآن ويجري تنفيذها ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي يوليها اهتمامًا كبيرًا لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات.

وأشار المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم – إلى إنه يتابع بصفة مستمرة مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معدلات التنفيذ في المشروع، معلنًا تقديم كافة الدعم لنهو المشروع بمختلف مراحله وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لافتًا إلى لقاءاته المتكررة مع مسئولي الري بالمحافظة لمتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد، هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل منظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

وأوضح المحافظ أن سير العمل بالمشروع يتضمن صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية إحدى مكونات المشروع والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية لحماية ميول السكة الحديد وإنهاء تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيدَا للبدء في الإنشاء لافتًا إلى إنتهاء أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية قنطرة فم البدرمان وكذلك الانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي أبو جبل والساحلية وتصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان وبوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر ،مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق "دقة عالية" في عملية التحكم وتوزيع المياه.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لوزير الموارد المائية والري وممثلي وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" لدعم وتمويل المشروع، كما وجه الشكر للقائمين على المشروع والعاملين به لمراعاة معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصًا على سلامتهم وتكثيف برامج التدريب علي أعمال السلامة المهنية ومراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع وتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع.

يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات القومية بالمحافظة وتبلغ تكلفته الإجمالية ٥٫٨٥٤ مليار "ين ياباني" ويعد من أكبر المشروعات المائية في مصر والتي يجري تنفيذها بمحافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتم إنشاء القناطر القديمة في عهد الخديوى اسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا ولازالت تعمل بكفاءة في أداء مهامها وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن