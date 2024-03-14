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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل المعلم|منذر رياحنة يحاول قتل مصطفى شعبان وسهر الصايغ تطلب الزواج عليها

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفي شعبان، أحداثا مشوقة، إذ يحاول منذر رياحنة قتله مقابل 100 الف جنيه، بعدما نشبت بينهما مشاجرة وسط سوق السمك.

تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة طلب سهر الصايغ من زوجها مصطفى شعبان، بإن يتزوج من أخرى، حتى يستطيع أن ينجب طفلا آخر، بعدما تأكدت من أنها تعاني من مشكلات في الإنجاب.

مسلسل المعلم 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

مسلسل المعلم 

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