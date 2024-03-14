يحل فريق الشباب السعودي، ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق الحزم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدورى السعودى يلتقى الفريقان على أرضية ملعب نادي الحزم.



تشكيل الشباب المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: نادر الشراري، رومان سايس.

خط الوسط: راكيتيتش، جوستافو كويلار، حمد اليامي، هتان باهبري، مصعب الجوير.

خط الهجوم: فيتينهو، حبيب ديالو، كارلوس جونيور.



موعد مباراة الحزم والشباب

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

معلقين مباراة الحزم والشباب

على قناة SSC 1 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق خالد المديفر.

يدخل فريق الحزم هذه المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي، في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، من لعب 23 جولة، حقق الانتصار في مباراتين، وتعادل في 9 مواجهات، وتلقى 12 هزيمة.

بينما يحتل يدخل نادي الشباب المركز الثاني عشر، برصيد 25 نقطة، من لعب نفس عدد الجولات؛ حيث حقق الانتصار خلال 6 مباريات، وتعادل في 7، وتلقى 10 هزائم.