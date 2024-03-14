محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح محطة فطيرة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة ، وإعادة تركيب كابلات الكهرباء المغذية لمحطة فطيرة وذلك بعد تعرضها لمحاولة سرقة الكابلات فجر اليوم مما أدى إلى توقف المحطة بشكل مؤقت وإنقطاع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة نصر النوبة بالكامل ، مكلفاً المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتقديم كافة الإمكانيات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة ، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على القرى والمناطق السكنية لتلبية إحتياجات المواطنين منها ، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم.

وصرح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمحطة فطيرة لإعادة تشغيل المياه بكامل طاقتها خلال ساعات بعد تدخل الفرق الفنية التابعة للشركة ، لافتاً إلى أن محطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو تشهد حالياً أكبر مشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة ، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة لرفع طاقتها من 35 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم ، بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 400 مليون جنيه .