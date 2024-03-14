أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 14-3-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 14-3-2024، أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 48.40 للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقًا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.40 جنيه للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.42 جنيه للشراء.

48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.40 جنيها للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.40 جنيها للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.52 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.40 جنيه للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.30 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.

تترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس بحثًا عن مزيد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

وقبيل صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية، مقابل سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.85.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.89 ين، إذ لا يزال من غير المؤكد اتجاه بنك اليابان للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس.

وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0942 دولار، قبل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار، وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.

على صعيد العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 73092.00 دولارًا بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 73678 دولارًا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.