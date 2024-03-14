مفاجأة في أسعار الذهب بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

انخفضت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، بشكل طفيف وذلك بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3000 جنيه دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 14-3-2024

ووفقًا لآخر تحديث بموقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد جاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3428.5 جنيه.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3000 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مقدار 2571.4 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2005.7 جنيه.

وصلت سعر الأوقية الذهبية إلى 2174.5 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24000 جنيه.

فيما نشرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متوسط أسعار الذهب بمنتصف التعاملات أمس الأربعاء والتي وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه دون المصنعية.