تشكيل الوحدة المتوقع امام أبها دوري روشن السعودي 2024

يلتقي مساء اليوم الخميس، فريقي الوحدة ونظيره ابها ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدورى السعودى و يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.



إتشكيل الوحدة المتوقع لمواجهة أبها دوري روشن السعودي 2024:



حراسة المرمى أيمن الحسيني.

خط الدفاع الهاجري، بخاري، باخشوين، كريري.

وخط الوسط نواف هوساوي، علاء حجي، العزيزي.

خط الهجوم يحيى النجعي، هزاع الغامدي، فان فيتو.



موعد مباراة أبها والوحدة

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

معلقين مباراة أبها والوحدة

على قناة SSC Extra 1 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق سعد يحيي.

أما قناة SSC Extra 1 المفتوحة على القمر عرب سات بتقنية الـ SD سيتولى التعليق على اللقاء المعلق عيسى الزدجالى.